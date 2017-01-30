Тодт: Михаэль Шумахер всегда боролся и по-прежнему борется

Президент ФИАрассказал о личных качествахв рамках вручения первой премии фонда его семьи Keep Fighting Award.«Михаэль всегда был очень профессионален, склонен изучать детали, и он не заострял внимания на чём-то очевидным. Иногда надо сомневаться и создавать напряжение, но в то же время наверняка прилагать крайние усилия, чтобы достичь высшего уровня.В некотором смысле он был застенчив, отчего иные люди считали его высокомерным. Но это не так. Он отличный человек. Он всегда боролся и по-прежнему борется», — цитирует Тодта Speedweek.