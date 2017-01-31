Вильнёв: после «Уильямса» меня звали в «Макларен»

Чемпион мира 1997 года в Формуле-1 канадецрассказал о том, что перед решением уйти в «БАР» его звал к себе, работавший в «Макларене». Но в момент звонка Ньюи Вильнёв сидел рядом с менеджером Крейгом Поллоком, с которым должен был работать в «БАР», и не мог поговорить с Эдрианом.«Эдриан Ньюи позвонил мне и сказал не подписывать контракт с „БАР“. Он сказал „Мы хотим тебя“. В те времена было легко пообщаться, но когда он позвонил, я сидел рядом с Крейгом. Я не мог толком поговорить.Я помню, где мы были, — в жизни ты запоминаешь отдельные моменты, вроде победы в чемпионате или такого звонка от кого-то вроде Эдриана — это важные воспоминания. Мы сидели в ресторане в Монако. Не будь там Крейга, мы с Эдрианом поговорили бы подольше и он мог бы меня убедить. Но такой возможности не было. В жизни всё происходит за секунду. Это был один звонок, и дальше дело не пошло.В итоге они выиграли два титула в 1998-м и 1999-м. Такое трудно переварить», — цитирует Вильнёва Autosport.