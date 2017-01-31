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175 лет назад 2016
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Риккардо: Хэмилтон не сможет несерьёзно относиться к «Ред Булл»

31 января 2017, вторник. 10:00. Авто
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что его команда сможет дать бой «Мерседесу» в сезоне-2017.

«Я думаю, что мы можем бросить вызов. Если мы добьёмся таких же улучшений, как в прошлом году, то Льюис Хэмилтон не сможет относиться к этому свысока, поверьте мне», — приводит слова Риккардо официальный сайт Ф-1.

Также австралиец рассказал, что может понять решение Нико Росберга завершить карьеру в «Королевских автогонках» после завоевания чемпионского титула в 2016 году. «Сначала это было неожиданностью. Но как только я всё оценил в своей голове и поставил себя на его место, то намного лучше понял его.

У него есть семья, и он был вовлечён в гонки ещё до того, как сам начал гоняться, благодаря его отцу Кеке. Так что это была долгая карьера. Она истощает вас количеством путешествий и обязательствами. Он достиг того, чего хотел, так что пришло время остыть», — отметил гонщик.
Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Ред Булл Даниэль Риккардо Льюис Хэмилтон
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