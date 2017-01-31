Риккардо: Хэмилтон не сможет несерьёзно относиться к «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл»считает, что его команда сможет дать бой «Мерседесу» в сезоне-2017.«Я думаю, что мы можем бросить вызов. Если мы добьёмся таких же улучшений, как в прошлом году, то Льюис Хэмилтон не сможет относиться к этому свысока, поверьте мне», — приводит слова Риккардо официальный сайт Ф-1.Также австралиец рассказал, что может понять решение Нико Росберга завершить карьеру в «Королевских автогонках» после завоевания чемпионского титула в 2016 году. «Сначала это было неожиданностью. Но как только я всё оценил в своей голове и поставил себя на его место, то намного лучше понял его.У него есть семья, и он был вовлечён в гонки ещё до того, как сам начал гоняться, благодаря его отцу Кеке. Так что это была долгая карьера. Она истощает вас количеством путешествий и обязательствами. Он достиг того, чего хотел, так что пришло время остыть», — отметил гонщик.