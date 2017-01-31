Тодт призвал ослабить прессинг на Мика Шумахера

Президент ФИАпризывает всех в автоспорте ослабить давление на, сына семикратного чемпиона мира в Ф-1 Михаэля Шумахера, позволив ему спокойно развиваться.«Его нужно оставить в покое. Мик — замечательный парень. Я знаю его с тех времён, когда он был совсем ребёнком, и я люблю этого мальчика. Я могу лишь попросить всех не оказывать на него такое давление.Мик будет развиваться по-своему, но он любит гонки и в Формуле-4 уже показал, на что способен. Его нужно оставить в покое, чтобы он продолжил своё развитие», — приводит слова Тодта SID.