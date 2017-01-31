Личному спонсору Боттаса дороже обойдётся поддержка финна в «Мерседесе»

Личный спонсор, финский промышленный гигант Wihuri, «рад заплатить больше» за размещение своего логотипа на болидах «Мерседеса». Напомним, что Боттас, перейдя из «Уильямса» в «Мерседес», забрал с собой и личного спонсора. Глава Wihuriпризнался, что переговоры с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом о переходе финского гонщика не заняли слишком много времени.«Переговоры не были сложными. Я очень хорошо знаю Тото Вольфа, и мы быстро пришли к соглашению. Он долгое время работал в Уильямсе, так что мы сразу общались на одной волне», — приводит слова Аарнио-Вихури Iltalehti.Когда его спросили, не придётся ли компании платить за расположение логотипа на ливрее «Мерседеса» больше, чем за размещение на болиде «Уильямса», он ответил: «Конечно, эти контракты немного сложно сравнивать. Это потребует больших вложений, но разница не столь существенна».