Источник: переговоры «Уильямса» и «Мерседеса» по Падди Лоу продолжаются

Команды «Уильямс» и «Мерседес» могут всё ещё вести переговоры о Падди Лоу, утверждает немецкое издание Auto Motor und Sport. Такие предположения выдвигается на фоне того, что нет никаких официальных заявлений касательно Лоу, покинувшего пост технического директора «Мерседеса» 10 января.
Ожидалось, что Лоу продолжит свою карьеру в «Уильямсе». Однако проблема в том, что британская команда ищет себе нового технического директора, в то время как Лоу нацеливается на старшую руководящую должность, которую ныне занимает Клэр Уильямс.
Кроме того, под сомнение такой переход ставит команда «Форс Индия», которая требует у ФИА разъяснений относительно самой возможности перехода Лоу в другую команду до окончания так называемого «садоводческого отпуска», блокирующего переходы из одной конюшни в другую на один сезон. По общей договорённости команд следить за этим должна ФИА. Однако фактически данное соглашение не имеет юридической силы, потому федерация не сможет оспорить данный переход, если «Уильямс» и «Мерседес» между собой договорятся.