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Прост: владельцы Формулы-1 должны снизить цены на билеты

31 января 2017, вторник. 14:46. Авто
Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает, что новым владельцам Ф-1 из Liberty Media следует добиться снижения цен на билеты на посещение Гран-при.

«Что бы я сделал (на месте Liberty Media)? Более дешёвые билеты на автодромы. Текущая ценовая политика не имеет никакого смысла, потому что при пустых трибунах всё умирает. Я согласен с Россом Брауном в том, что нам нужен проект на ближайшие 4-5 лет с целенаправленными структурными реформами в нескольких областях: в технической области, в правилах и коммуникациях», — приводит слова Проста La Repubblica.
Источник: La Repubblica Сообщить об ошибке
Теги
Ален Прост Формула-1
Новости. Авто
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