Кальтенборн: уход Экклстоуна — это поворотный момент для всей Ф-1

Руководитель «Заубера»не скрывает своего удовлетворения в связи со смещениемс поста руководителя Формулы-1.«Уход Экклстоуна стал поворотным моментом для Формулы-1. Я расцениваю это как минимум как облегчение и большую возможность для Ф-1. Это большое изменение, когда человека, принимавшего решения по всем вопросам, больше нет.Я считаю это всё фундаментально позитивным. Но я также не столь наивна, чтобы верить в то, что теперь всё будет хорошо. Думаю, что нам предстоит долгий путь. Но теперь, с новыми владельцами, у нас есть перспективная среда», — рассказала Кальтенборн в эфире программы Sport am Sonntag на австрийском ORF.