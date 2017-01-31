«Хаас» покажет первые фотографии нового болида 26 февраля

25 февраля команда «Хаас» проведёт съёмочный день на трассе в Барселоне, 26 февраля американский коллектив представит первые фотографии нового болида, сообщает Auto Motor und Sport.
Руководитель команды Гюнтер Штайнер рассказал, что «Хаас» укладывается в график подготовки к новому сезону: «Мы идём по графику, никаких серьёзных проблем нет».
В команде рассчитывают проехать намного больше километров во время предсезонных тестов, чем это было в 2016 году. В «Хаасе» считают, что проблемы с системой brake-by-wire остались в прошлом.
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 21 февраля: «Рено»
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)
— 23 февраля: «Мерседес»
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)
— 26 февраля: «Хаас» (презентация фотографий болида).