«Хаас» покажет первые фотографии нового болида 26 февраля

25 февраля команда «Хаас» проведёт съёмочный день на трассе в Барселоне, 26 февраля американский коллектив представит первые фотографии нового болида, сообщает Auto Motor und Sport.Руководитель командырассказал, что «Хаас» укладывается в график подготовки к новому сезону: «Мы идём по графику, никаких серьёзных проблем нет».В команде рассчитывают проехать намного больше километров во время предсезонных тестов, чем это было в 2016 году. В «Хаасе» считают, что проблемы с системой brake-by-wire остались в прошлом.Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:— 21 февраля: «Рено»— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)— 23 февраля: «Мерседес»— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)— 26 февраля: «Хаас» (презентация фотографий болида).