Мотористы «Рено» удивились прогрессу по ходу 2016 года

Технический директор «Рено» по работе с двигателямирассказал о прогрессе его команды по ходу 2016 года.«Мы были удивлены тому, что добились таких изменений. Но сейчас мы находимся в нормальной ситуации и вряд ли прогресс станет для нас сюрпризом. Нам удалось сделать большой шаг вперёд, особенно по части надёжности силовой установки. Теперь мы должны сосредоточиться на работе по реализации своего потенциала. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Предстоит много работы, но у нас есть хорошая основа», — приводит слова Таффена Autosport.