Бергер: у Экклстоуна лишь один недостаток — возраст

Бывший гонщик Формулы-1 и экс-совладелец «Торо Россо»сомневается в том, чтовернётся в Ф-1. На прошлой неделе босс «Мерседеса» Тото Вольф сказал, что в случае с Экклстоуном никогда нельзя быть наверняка уверенным в том, что он окончательно отошёл от дел.«Берни не нуждается в советах. Он точно знает, что делает. Он является самым умным человеком из всех, кого я когда-либо встречал в автоспорте. У него есть лишь один недостаток. Это возраст», — приводит слова Бергера Auto Motor und Sport.