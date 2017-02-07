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175 лет назад 2016
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Херберт: Liberty не должна поддаваться на шантаж со стороны больших команд

7 февраля 2017, вторник. 16:50. Авто
Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что новые владельцы Ф-1 из Liberty Media не должны позволять большим командам шантажировать себя. По мнению Херберта, боссы Ф-1 должны противостоять нежеланию больших команд более равномерно распределять доходы среди участников чемпионата ради сохранения частных конюшен.

«Маленькие команды во многих отношениях важнее больших конюшен. Они являются душой и сердцем спорта. «Форс Индия» и «Уильямс» проделали блестящую работу. С учётом потраченных ими денег за сезон они выполняют свою работу лучше «Мерседеса», но они не выигрывают.

Чтобы добиться побед (маленьких команд), необходимо равномерное распределение призовых. Если большим командам это не нравится и они угрожают уходом из Ф-1, Liberty должна оказать на них давление. Это было бы сделано на благо Ф-1», — приводит слова Херберта The Guardian.
Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1
Новости. Авто
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