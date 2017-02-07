Херберт: Liberty не должна поддаваться на шантаж со стороны больших команд

Бывший пилот Формулы-1считает, что новые владельцы Ф-1 из Liberty Media не должны позволять большим командам шантажировать себя. По мнению Херберта, боссы Ф-1 должны противостоять нежеланию больших команд более равномерно распределять доходы среди участников чемпионата ради сохранения частных конюшен.«Маленькие команды во многих отношениях важнее больших конюшен. Они являются душой и сердцем спорта. «Форс Индия» и «Уильямс» проделали блестящую работу. С учётом потраченных ими денег за сезон они выполняют свою работу лучше «Мерседеса», но они не выигрывают.Чтобы добиться побед (маленьких команд), необходимо равномерное распределение призовых. Если большим командам это не нравится и они угрожают уходом из Ф-1, Liberty должна оказать на них давление. Это было бы сделано на благо Ф-1», — приводит слова Херберта The Guardian.