Командный менеджер «Макларена» перейдёт в «Уильямс»

Тим-менеджер «Макларена» Дэвид Реддинг перейдёт в «Уильямс», сообщает Motorsport. На этой должности Реддинга заменит Пол Джеймс, часть обязанностей разделит руководитель гоночных операций Андреа Стелла.
«Мы можем подтвердить, что Реддинг покидает «Макларен». Его заменит Пол Джеймс, который станет тим-менеджером. Андреа Стелла возьмёт на себя некоторые спортивные обязанности и взаимодействие с ФИА. Кари Ламменранта станет новым главным гоночным механиком вместо Пола Джеймса», — рассказал пресс-секретарь команды.