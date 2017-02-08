Командный менеджер «Макларена» перейдёт в «Уильямс»

Тим-менеджер «Макларена»перейдёт в «Уильямс», сообщает Motorsport. На этой должности Реддинга заменит, часть обязанностей разделит руководитель гоночных операций«Мы можем подтвердить, что Реддинг покидает «Макларен». Его заменит Пол Джеймс, который станет тим-менеджером. Андреа Стелла возьмёт на себя некоторые спортивные обязанности и взаимодействие с ФИА. Кари Ламменранта станет новым главным гоночным механиком вместо Пола Джеймса», — рассказал пресс-секретарь команды.