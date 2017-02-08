Э. Хэмилтон: я до сих пор не могу поверить в уход Экклстоуна

, отец пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, дал свой комментарий относительно смещенияс поста руководителя Формулы-1 новыми владельцами серии из Lierty Media. Обязанности Экклстоуна были распределены между Чейзом Кэри, Россом Брауном и Шоном Братчесом.«Я считаю это досадным. Полагаю, что это большое разочарование. Мне будет не хватать его — если это действительно так, потому что я до сих пор не могу поверить в его уход. Так что я считаю, что это очень печально для спорта», — приводит слова Хэмилтона Newsweek.