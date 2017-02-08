Кальтенборн: Верляйн доказал свои таланты, он вовсе не новичок

Руководитель «Заубера»отвергла появившиеся в СМИ утверждения, что в лице Паскаля Верляйна команда получила неопытного гонщика. Эти утверждения базируются на том, что Верляйн входит в молодёжную программу команды «Мерседес».«Если бы мы подписали «младшего» гонщика, то предоставили бы ему игрушечную машину, а не болид Формулы-1. Паскаль доказал свои таланты по ходу карьеры, в том числе и в Формуле-1. И он, безусловно, будет иметь возможность отмечать дальнейшие яркие моменты своей карьеры», — цитирует Кальтенборн Auto Bild.