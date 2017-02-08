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175 лет назад 2016
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«Рено» обновит мотор на Гран-при Испании

8 февраля 2017, среда. 17:11. Авто
«Рено» планирует серьёзно обновить свой двигатель к старту европейской части сезона-2017 в Формуле-1. Обновление будет подготовлено к Гран-при Испании.

В то же время консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассчитывает, что моторы французской компании уже в начале сезона не будут уступать «Феррари».

«Мы должны быть в хорошим положении к началу европейских этапов. По скорости должны быть на уровне „Феррари“, если они снова не сделают большого скачка. Мы ещё не на уровне „Мерседеса“, но разрыв не так велик, чтобы у нас не было шансов», — приводит слова Марко Motorsport Magazin.
Источник: Motorsport Magazin Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Формула-1 Гран-при Испании
Новости. Авто
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