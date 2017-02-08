«Рено» обновит мотор на Гран-при Испании

«Рено» планирует серьёзно обновить свой двигатель к старту европейской части сезона-2017 в Формуле-1. Обновление будет подготовлено к Гран-при Испании.В то же время консультант «Ред Булл»рассчитывает, что моторы французской компании уже в начале сезона не будут уступать «Феррари».«Мы должны быть в хорошим положении к началу европейских этапов. По скорости должны быть на уровне „Феррари“, если они снова не сделают большого скачка. Мы ещё не на уровне „Мерседеса“, но разрыв не так велик, чтобы у нас не было шансов», — приводит слова Марко Motorsport Magazin.