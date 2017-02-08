З.Браун: стандартизация деталей поможет, но потолок бюджетов всё равно нужен

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что стандартизация отдельных деталей болидов поможет сократить траты команд, но не заменит собой ограничение их бюджетов.
«Некоторые думают, что нам надо стандартизировать какие-то детали. Команды показали, что они очень умны. Не думаю, что можно контролировать траты, просто контролируя то, из чего состоят машины. Мы просто находим другие области. Отличный пример — аэротуннель. Мы от него отказались, и теперь бюджеты на компьютерную симуляцию выросли выше крыши. Так что одной стандартизацией с этим не справишься.
Детали можно стандартизировать. Не думаю, что фанаты знают, как выглядит, например, подвеска. Так что мы можем сократить траты за счёт этого, и фанаты не заметят разницы. Но нам всё равно нужен потолок бюджетов, который есть в большинстве видов спорта», — цитирует Брауна Autosport.