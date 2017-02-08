Палмер: все в «Рено» уверены, что мы сможем прибавить в этом году

Гонщик «Рено»уверен, что в 2017 году у его команды больше шансов на успех, чем было в прошлом сезоне.«Все в „Рено“ уверены, что в этом году мы сможем прибавить. В 2016-м доставшиеся от „Лотуса“ проблемы мешали нам, но теперь это полностью команда „Рено“. У нас классные специалисты, которые выигрывали с „Рено“ гонки и чемпионаты. В прошлом сезоне мы не добились желаемых результатов, но сейчас у нас больше оптимизма. Я не могу дождаться старта сезона», — цитирует Палмера Sky Sports.