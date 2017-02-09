«Заубер» заключил партнёрский контракт с брендом спортивной одежды

«Заубер» заключил партнёрский контракт с итальянским брендом спортивной одежды Erreà Sport, который специализируется на технологичной экипировке и работает с множеством спортивных команд. Компания предоставит «Зауберу» командную форму и часть мерчендайза, а её логотип разместят на подголовнике швейцарского болида.«Мы рады приветствовать Erreà Sport в роли официального партнёра. Erreà Sport является важным игроком на рынке спортивных товаров. Современная техника производства — ключ к успеху, не только в спорттоварах, но и в Формуле-1. Erreà и «Заубер» схожи в важных атрибутах — стремление к инновациям, качеству и совершенству», — прокомментировала сделку глава «Заубера»