З. Браун: до 2018 года «Макларен» не сможет бороться за победы

Исполнительный директор «Макларена»не ожидает побед своей команды в Гран-при до 2018 года.«Я не думаю, что в последние пару лет наши результаты были тем, к чему команда могла привыкнуть. Никому это не нравится. И все в команде хотят изменить положение вещей.В то же время нужно продвигаться шаг за шагом. Я думаю, что мы всё делаем правильно и нам нужно продолжать двигаться вверх по турнирной сетке. Но я бы хотел предупредить, что мы не выиграем ни одной гонки в этом году. Я не ожидаю этого. Так что мы должны быть сосредоточены на продвижении вперёд. У нас есть энтузиазм, чтобы бороться за победы в гонках и чемпионате, но мы ещё не на этом уровне», — приводит слова Брауна F1i.