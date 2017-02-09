В. Вебер: американцы из любого спорта делают цирк, у них нет чувства гонок

Бывший менеджер Михаэля Шумахерасчитает, что новые владельцы Формулы-1 из Liberty испортят серию.«Американцы из любого спорта делают цирк. Теперь они захотят из каждой гонки сделать большое событие, пригласят знаменитых актёров и позволят зрителям подходить ближе, чем в эпоху Экклстоуна.Но американцы никогда не станут драться за билеты на Формулу-1. Они просто пойдут в другое место. Так что главным ощущением от Ф-1 будет потеря. У новых владельцев нет чувства гонок, они просто хотят сделать деньги», — приводит слова Вебера Sport Bild.