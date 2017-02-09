Феттель разбил машину на дождевых тестах «Пирелли»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сорвал свой день дождевых тестов шин «Пирелли», попав в аварию в самом начале заезда. Сам пилот в аварии не пострадал, сообщает F1 Fanatic.
Тесты проходят на трассе «Феррари» во Фьорано. Для заездов используют гибридную машину «Скудерии» SF15-T, которая должна симулировать возросший уровень прижимной силы болидов 2017 года.
Тесты продолжатся в пятницу, когда за руль болида сядет третий пилот «Феррари» Антонио Джовинацци.
Предсезонные тесты «Королевских гонок» стартуют 27 февраля в Барселоне.