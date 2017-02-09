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Инженер «Макларена»: Алонсо — самый умный пилот, с которым я работал

9 февраля 2017, четверг. 20:15. Авто
Гоночный инженер «Макларена» Марк Темпл назвал Фернандо Алонсо самым умным из всех гонщиков, с которыми ему довелось работать.

«Он самый умный пилот, с которым я работал. Соедините этот интеллект с превосходным уровнем природного таланта и получите мощную комбинацию. Это позволяет ему делать много всего, пока он ведёт машину. Он обрабатывает много данных и всегда думает о стратегии.

Фернандо выжимает максимум из всего, что его окружает. Он очень агрессивно пилотирует. Атакует в зонах торможения, бросает машину в повороты, но не теряет её на выходах. Часто пилот, агрессивный на входе в поворот, теряет машину на выходе, но Фернандо держит её на пределе в обеих зонах», — цитирует Темпла официальный сайт «Макларена».
Источник: McLaren Сообщить об ошибке
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Макларен Фернандо Алонсо
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