Инженер «Макларена»: Алонсо — самый умный пилот, с которым я работал

Гоночный инженер «Макларена»назвалсамым умным из всех гонщиков, с которыми ему довелось работать.«Он самый умный пилот, с которым я работал. Соедините этот интеллект с превосходным уровнем природного таланта и получите мощную комбинацию. Это позволяет ему делать много всего, пока он ведёт машину. Он обрабатывает много данных и всегда думает о стратегии.Фернандо выжимает максимум из всего, что его окружает. Он очень агрессивно пилотирует. Атакует в зонах торможения, бросает машину в повороты, но не теряет её на выходах. Часто пилот, агрессивный на входе в поворот, теряет машину на выходе, но Фернандо держит её на пределе в обеих зонах», — цитирует Темпла официальный сайт «Макларена».