Алонсо первым выведет на трассу новый болид «Макларена»

Пилот «Макларена»первым выведет на трассу новый болид MCL32. По информации испанского радио Cadena Cope, Алонсо первым начнёт испытывать болид на предсезонных тестах, которые стартуют 27 февраля в Барселоне.Свой новый автомобиль «Макларен» представит на суд публики 24 февраля.— 21 февраля: «Рено»— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)— 23 февраля: «Мерседес»— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)— 26 февраля: «Хаас» (презентация фотографий болида), «Торо Россо».