Картикеян: опасаюсь за развитие Ф-1 без Экклстоуна

Бывший пилот Формулы-1 Нараин Картикеян сомневается в правильности решения новых владельцев серии отстранить Берни Экклстоуна от руководства «Королевскими автогонками».
«Берни выполняет хорошую работу. Нет никаких сомнений в том, что он выстроил этот спорт, сделал его таким, какой он есть. Убрать такого руководителя… Не знаю, я не уверен (в правильности этого решения).
Люди ожидают, что Формула-1 пойдёт по американскому пути развития. Но Ф-1 — это не американская серия, а очень европейская. Уверен что новые владельцы будут экспериментировать с ней. Я просто боюсь за то, как всё будет работать без Берни», — цитирует Картикеяна Motorsport.