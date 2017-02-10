«Феррари» досрочно завершила тесты дождевых шин «Пирелли» из-за аварии Феттеля

«Феррари» пришлось отменить второй день тестов дождевых покрышек «Пирелли» во Фьорано из-за отсутствия запасных деталей для болида после аварии Себастьяна Феттеля. Немец не удержал болид на трассе в первый день тестов, стартовавших 9 февраля.Была надежда на то, что «Феррари» сможет за ночь починить гибридную машину SF15-T, которая должна симулировать возросший уровень прижимной силы болидов 2017 года. Однако после более тщательного изучения характера повреждений машины на заводе в команде пришли к выводу, что это невозможно.10 февраля тесты должен был проводить резервист «Феррари» Антонио Джовинацци.