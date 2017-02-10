Хэд: новый регламент всегда играет на руку большим командам

Бывший технический директор «Уильямса»считает, что только наивные оптимисты склонны считать, что новый регламент Формулы-1 серьёзно изменит расстановку сил в пелотоне.«Если кто-то думает, что эти правила сократят отрывы, то у них каша в голове. Каждый раз, когда происходят значительные изменения регламента, преимущество получают большие команды. У них просто больше ресурсов, у них больше возможностей, чтобы параллельно развивать нынешний и будущий болиды. Когда у вас 750 сотрудников, против, скажем, «Форс Индия», у которой 300, конечно, вы можете сделать больше», — приводит слова Хэда Guardian.