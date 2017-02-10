«Заубер» покажет первые фото нового болида 20 февраля

Команда «Заубер» анонсировала показ первых фото нового болида C36 на 20 февраля, сообщает официальный сайт швейцарцев. 22 февраля «Заубер» проведёт съёмочный день на трассе в Барселоне, позже состоится официальная презентация болида.— 20 февраля :«Заубер» (показ презентация фотографий болида)— 21 февраля: «Рено»— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)— 23 февраля: «Мерседес»— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)— 26 февраля: «Хаас» (презентация фотографий болида), «Торо Россо».