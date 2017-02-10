Кларксон: Берни мне симпатичен, но это хорошо, что он ушёл

Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон прокомментировал уход с поста главы Формулы-1 Берни Экклстоуна, который впредь будет занимать американец Чейз Кэри.
«Теперь исполнительным директором Ф-1 стал американец, а американцы знают, что такое хорошее шоу. Вы только подумайте, NASCAR собирает на трибунах по 250 тыс. людей. Никакой спорт на планете не может подобного. Формуле-1 нужно вновь сделать гонки захватывающими. Американцы это понимают, надеюсь, они сделают именно так. Берни мне симпатичен, но это хорошо, что он всё-таки ушёл. Есть надежда, что теперь Формула-1 станет шоу», — приводит слова Кларксона DRIVETRIBE.