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Хаас: в NASCAR у нас был трудный путь, опыт которого мы использовали в Ф-1

10 февраля 2017, пятница. 23:22. Авто
Владелец команды «Хаас» Джин Хаас подвёл итоги выступлений коллектива в дебютном сезоне Формулы-1, а также рассказал о том, с чего команда начала работу в «королевских гонках».

«Наш первый сезон в Формуле-1 получился очень успешным. Мы достигли наших основных целей и даже превзошли наши ожидания. Мы использовали опыт наших ошибок в NASCAR. Сразу увидели, что работает, а что нет. Мы знали, что в NASCAR у нас был трудный путь, поэтому, когда пришли в Формулу-1, сфокусировались не на том, как делать, а на том, с кем нам это делать. Изначально мы планировали делать все компоненты машины самостоятельно, кроме мотора. Но потом мы поняли, что за восемь или девять месяцев, которые у нас были, это трудно было сделать, таким образом, мы приняли решение изменить стратегию и заключить партнёрское соглашение с «Феррари», — приводит слова Хааса пресс-служба команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1
Новости. Авто
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