В «Феррари» впервые завели болид 2017 года

10 февраля во второй половине дня в Маранелло впервые завели новый болид «Феррари» 2017 года, сообщает итальянская редакция Motorsport.
Запуск двигателя является своеобразным обрядом, который происходит в присутствии всех сотрудников. Ранее подобные запуски моторов провели в «Торо Россо» и «Мерседесе».
Напомним, впервые машина «Феррари» предстанет перед публикой 24 февраля во время съёмочного дня во Фьорано. 27 февраля начнутся первые предсезонные тесты в Барселоне.
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 20 февраля :«Заубер» (показ фотографий болида)
— 21 февраля: «Рено»
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)
— 23 февраля: «Мерседес»
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен»
— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)
— 26 февраля: «Хаас» (показ фотографий болида), «Торо Россо».