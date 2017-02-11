Даллара: новый регламент Формулы-1 уменьшит количество обгонов

Один из самых известных конструкторов в истории автоспорта Джанпаоло Даллара прокомментировал новый технический регламент Формулы-1, который вступает в силу с 2017 года.
«Я не понимаю, почему они решили заняться повышением уровня прижимной силы. Технически это означает, что обгонять будет практически невозможно, поскольку никто не сможет плотно преследовать соперника. Сначала мы недовольны тем, что гонки не очень зрелищные, а потом принимаем регламент, который может дать ещё более плохой эффект. С моторами дела обстоят по-другому. Формула-1 должна быть полигоном для проведения технологических экспериментов. Гибридная система с турбомотором — шаг в правильном направлении», — приводит слова Даллары блог Лео Туррини.