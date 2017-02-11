Нёвиль: не хотелось, чтобы повторилось Ралли Монте-Карло, но именно так и вышло

Гонщик «Хёнде» Тьерри Нёвиль прокомментировал свой сход на 15 СУ Ралли Швеции. До аварии Нёвиль лидировал в гонке.
«Нет слов, которые могли бы сейчас описать мои чувства. Это был очень неожиданный конец хорошей гонки. Мы хотели провести субботу стабильно и остаться в гонке. Не хотелось повторения Ралли Монте-Карло, но это именно то, что в итоге и получилось. Я очень расстроен, но нам нужно оставить это в прошлом. Мы знаем, что у нас есть запас, который позволит выигрывать гонки на этой машине. Думаю, результаты придут», — написал Нёвиль в своём «твиттере».