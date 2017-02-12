Лауда: силу команд Формулы-1 мы узнаем на заключительных тестах в Барселоне

Неисполнительный директор «Мерседеса»заявил, что на заключительной серии тестов Формулы-1 в Барселоне, которая пройдёт с 7 по 10 марта, команды покажут свой реальный уровень готовности к чемпионату.«На первых четырёхдневных тестах в Барселоне все будут привыкать к новым правилам. После этого начнутся испытания новинок. На заключительных тестах с 7 по 10 марта наступит самый интересный момент. Никто не будет блефовать, потому что захотят узнать свои реальные силы перед первой гонкой в Мельбурне», — приводит слова Лауды Blick.