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Лауда: силу команд Формулы-1 мы узнаем на заключительных тестах в Барселоне

12 февраля 2017, воскресенье. 14:50. Авто
Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда заявил, что на заключительной серии тестов Формулы-1 в Барселоне, которая пройдёт с 7 по 10 марта, команды покажут свой реальный уровень готовности к чемпионату.

«На первых четырёхдневных тестах в Барселоне все будут привыкать к новым правилам. После этого начнутся испытания новинок. На заключительных тестах с 7 по 10 марта наступит самый интересный момент. Никто не будет блефовать, потому что захотят узнать свои реальные силы перед первой гонкой в Мельбурне», — приводит слова Лауды Blick.
Источник: Blick Сообщить об ошибке
Теги
Ники Лауда
Новости. Авто
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