Магнуссен: в новом сезоне DRS будет работать эффективнее

Пилот «Хааса»оценил изменения, связанные с новым техническим регламентом Формулы-1.«Эффект DRS должен возрасти по сравнению с прошлым сезоном, поскольку заднее крыло генерирует больше прижимной силы, и у него увеличилось лобовое сопротивление. Разница в скорости по сравнению с впереди идущей машиной должна возрасти. Это говорит в пользу более зрелищных гонок. Можно подумать, что преследовать машину соперника вплотную будет труднее, но я не стал бы торопиться с выводами. Хочется показывать высокие скорости и ехать на пределе», — приводит слова Магнуссена Autosport.