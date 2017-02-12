З. Браун: нужно справедливее делить деньги, но «Макларен» заслуживает бонусы

Руководитель «Макларена»призвал к более сбалансированному распределению доходов в Формуле-1, но настаивает на необходимости выплачивать бонусы отдельным командам.«Нам нужно более равное и справедливое распределение. Но я не думаю, что все должны получать одинаково, потому что некоторые команды, вроде нашей, дают серии больше, чем остальные, и должны получать вознаграждение в соответствии со своей ролью и вкладом в спорт.Думаю, что разрыв между первым и последним местом слишком велик, и это не здорово. А если это не здорово для всех команд, то не здорово и для нас», — цитирует Брауна F1i.