Алонсо: Вандорн сразу окажется быстр

Пилот «Макларена»полагает, что его новый напарникбудет быстр с первой же гонки. На счету Вандорна на данный момент одна гонка в Формуле-1.«Стоффель тренируется целыми днями. Он молод, и это будет его первый сезон. Тем не менее я ставлю на то, что он сразу окажется быстр, ведь он отличный пилот.Он также очень приятный парень на трассе. Вот почему я жду работы с ним. Мы вернёмся через несколько недель, и уверен, что славно повеселимся», — приводит слова Алонсо Speedweek.