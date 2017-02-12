Алонсо: Вандорн сразу окажется быстр

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо полагает, что его новый напарник Стоффель Вандорн будет быстр с первой же гонки. На счету Вандорна на данный момент одна гонка в Формуле-1.
«Стоффель тренируется целыми днями. Он молод, и это будет его первый сезон. Тем не менее я ставлю на то, что он сразу окажется быстр, ведь он отличный пилот.
Он также очень приятный парень на трассе. Вот почему я жду работы с ним. Мы вернёмся через несколько недель, и уверен, что славно повеселимся», — приводит слова Алонсо Speedweek.