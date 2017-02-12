Вурц: мы делаем машины Формулы-1 безопаснее, не уменьшая их скорость

Председатель Ассоциации пилотов Формулы-1 (GPDA)отметил влияние своей организации на повышение уровня безопасности в Ф-1.«Все эти годы GPDA была движущей слой в повышении безопасности. То, что мы делаем машины безопаснее, не уменьшая при этом их скорость, — уникальный случай для автоспорта. Это одна из наших сильных сторон, которые надо подчеркнуть. Это значит, что мы можем быть агрессивны при сравнительно высоких скоростях на трассах вроде Монако.Медиа на отражают того, как велико влияние GPDA. Высокопоставленные представители ФИА подтверждают, что никогда не было такого интенсивного обмена мнениями между пилотами, акционерами и федерацией, как в последние годы. И мы все согласны с тем, что это хорошо», — цитирует Вурца Speedweek.