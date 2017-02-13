Физиотерапевт Алонсо не верит, что испанец готовится к завершению карьеры в Ф-1

, физиотерапевт и один из тренеров пилота «Макларена», не думает, что испанец готовится к уходу из Формулы-1 по окончании 2017 года.«Я не вижу признаков того, чтобы Фернандо думал, будто предстоящий сезон может стать для него последним в Формуле-1. Он работает очень тяжело, как в свои ранние годы. Я вижу, что он очень спокоен и мотивирован.Фернандо тренируется по шесть часов в день. Для молодых пилотов в физической подготовке много изменений, но для ветеранов изменений не так много. У Фернандо есть план, похожий на тот, которому он следовал, готовясь к своему дебютному сезону. Когда он начинал, машины были даже более требовательными к физическим кондициям гонщиков, чем то, что мы увидим в 2017 году», — рассказал Борра в интервью испанскому радио Cadena Cope.