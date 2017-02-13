Алёшин: цель — начать побеждать в IndyCar

Российский гонщик IndyCarсообщил, что в сезоне-2017 его целью будут первые победы в серии. До сих пор лучшим результатом Алёшина было второе место в Хьюстоне-2014 и Поконо-2016.«Нужно начать побеждать. В прошлом году мы вплотную к этому приблизились, но по ряду причин не смогли преодолеть этот, так скажем, барьер. Но думаю, что сейчас у нас для этого есть всё необходимое. Со скоростью, судя по тестам в Финиксе, у нас всё в порядке. Нужно будет побеждать. И ещё одна задача – добиться стабильности выступлений», — приводит слова Алёшина Autosport.