Мэчин: хочу повторить в «Рено» успех Боба Белла

прокомментировал своё назначение на должность главы аэродинамики «Рено». К исполнению своих обязанностей специалист сможет официально приступить 3 июля.«Когда «Рено» последний раз победил в Кубке конструкторов, техническую команду возглавлял Боб Белл. Так что я с нетерпением жду начала работы в новой должности, ставя перед собой цель повторить это достижение. Ранее я тесно сотрудничал с и Ником Честером, и с Кайроном Пилбимом, так что хорошо знаком с некоторыми из ключевых кадров «Рено», — приводятся слова Мэчина в пресс-релизе «Рено».