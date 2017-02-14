Сайнс-младший сравнил Алонсо с Криштиану Роналду

Испанский пилот «Торо Россо»сравнил своего соотечественника, выступающего за «Макларен», с португальским футболистом«Фернандо Алонсо является эталоном для всех нас. Только Льюис Хэмилтон с точки зрения таланта, возможно, больше одарён. Фернандо не собирается останавливаться, пока не завоюет третий чемпионский титул… Если проводить параллели с футболистами, то я бы сравнил Хэмилтона с Месси, а Алонсо — с Криштиану Роналду.Но лучше всех был Сенна. Никто не был столь же одарён. Его талант дополнялся сверхъестественной харизмой», — приводит слова Сайнса-младшего Speed Week.