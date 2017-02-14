Итальянские СМИ показали болид «Феррари» 2017 года

Новый нос болида 2017 года будет похож на переднюю часть машины «Мерседес» W07, который команда из Брэкли использовала в 2016 году. Также среди деталей бросается в глаза «плавник акулы» на кожухе двигателя.
Напомним, официальную презентацию «Феррари» проведёт 24 февраля. Ранее сообщалось, что новый болид итальянской команды будет называться SF17-JB.
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида)
— 21 февраля: «Рено»
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)
— 23 февраля: «Мерседес»
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)
— 26 февраля: «Хаас» (показ фотографий болида), «Торо Россо», «Ред Булл».