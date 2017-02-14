Итальянские СМИ показали болид «Феррари» 2017 года

Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала вариант будущего внешнего вида болида «Феррари» со ссылкой на собственные источники.Новый нос болида 2017 года будет похож на переднюю часть машины «Мерседес» W07, который команда из Брэкли использовала в 2016 году. Также среди деталей бросается в глаза «плавник акулы» на кожухе двигателя.Напомним, официальную презентацию «Феррари» проведёт 24 февраля. Ранее сообщалось, что новый болид итальянской команды будет называться SF17-JB.Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида)— 21 февраля: «Рено»— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)— 23 февраля: «Мерседес»— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)— 26 февраля: «Хаас» (показ фотографий болида), «Торо Россо», «Ред Булл».