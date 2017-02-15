Виньялес: я могу выжать из байка «Ямахи» ещё больше, если изменю свой стиль

Пилот «Ямахи»рассказал о своих ожиданиях от предсезонных тестов на трассе «Филлип Айленд» в Австралии.«Я могу выжать из байка «Ямахи» ещё больше, если изменю свой стиль. И трасса «Филлип Айленд» станет отличной проверкой, потому что она мне нравится, и я всегда там хорошо выступал. Постараюсь ехать быстрее, чем на «Сузуки» в прошлом году. С другой стороны, эта трасса очень изменяется в зависимости от погодных условий. При +10 она может стать совсем иной, измениться от состояния «сложно» до «прекрасно». Посмотрим, какая погода будет ждать нас, но в целом «Филлип Айленд» подходит для «Ямахи». Постараемся повеселиться и продолжим свою работу с прицелом на первую гонку сезона», — приводит слова Виньялеса Motorsport.