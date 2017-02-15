Дзанарди сомневается в способности Боттаса победить Хэмилтона

Известный итальянский гонщикне верит в то, чтосможет победить напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона.«Хэмилтон несколько раз доказывал, что обладает дополнительным уровнем по сравнению с другими. Росбергу удалось победить его, но это получилось благодаря его дополнительным качествам. Боттас — очень хороший гонщик, без вопросов, но он не Нико.Для Льюиса задача доминирования в чемпионате стала более лёгкой. Позади него я вижу лучшие возможности для «Ред Булл», чем для «Феррари». Я верю в Даниэля Риккардо и прежде всего в Макса Ферстаппена. Очень», — приводит слова Дзанарди La Gazzetta dello Sport.