Вандорн: управлять новыми болидами будет тяжелее, но это не проблема

Пилот «Макларена»рассказал, что в межсезонье готовил себя к более быстрому и физически требовательному болиду образца 2017 года.«Уже ясно, что эта машина будет намного быстрее. Я много занимался спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Это единственная возможность, потому что в этот период нет никакого пилотажа.Изменения в регламенте означают, что пилотирование этих болидов, вероятно, будет тяжёлым для гонщиков. Но я не рассматриваю это как проблему.Я не слишком много знаю о новой машине. Я лишь работал на симуляторе, но уже понятно, что машина будет намного быстрее, чем в прошлые годы.Последние несколько лет были тяжёлыми для «Макларена», но команда также добилась немалых успехов. Нужно надеяться, что через две недели мы сможем начать с хороших тестов в Барселоне», — цитирует Вандорна бельгийское информационное агентство Sporza.