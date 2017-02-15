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175 лет назад 2016
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Вандорн: управлять новыми болидами будет тяжелее, но это не проблема

15 февраля 2017, среда. 13:20. Авто
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн рассказал, что в межсезонье готовил себя к более быстрому и физически требовательному болиду образца 2017 года.

«Уже ясно, что эта машина будет намного быстрее. Я много занимался спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Это единственная возможность, потому что в этот период нет никакого пилотажа.

Изменения в регламенте означают, что пилотирование этих болидов, вероятно, будет тяжёлым для гонщиков. Но я не рассматриваю это как проблему.

Я не слишком много знаю о новой машине. Я лишь работал на симуляторе, но уже понятно, что машина будет намного быстрее, чем в прошлые годы.

Последние несколько лет были тяжёлыми для «Макларена», но команда также добилась немалых успехов. Нужно надеяться, что через две недели мы сможем начать с хороших тестов в Барселоне», — цитирует Вандорна бельгийское информационное агентство Sporza.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн
Новости. Авто
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