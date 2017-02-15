«Пирелли»: в 2017 году обгоны станут настоящими

Гоночный менеджер «Пирелли»предрекает уменьшение количества обгонов в Формуле-1 с переходом на новый технический регламент в 2017 году, однако отмечает, что теперь они станут более естественными. Более широкие шины и увеличение уровня прижимной силы должны ускорить болиды до пяти секунд на круге, однако тормозные пути в поворотах станут меньше, что усложнит обгоны.«Логика подсказывает, что обгонов станет меньше, но они будут настоящими. Не будет никаких многочасовых обсуждений того, был обгон настоящим или искусственным. Но шоу заключается не только в обгонах», — цитирует Изолу F1i.