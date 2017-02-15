Команда Russian Time подтвердила Маркелова и Гьотто на сезон-2017 в GP2

Команда Russian Time определилась с составом пилотов на сезон-2017 в чемпионате GP2. В этом году за команду будут гоняться 22-летний россиянини 21-летний итальянец, сообщается в официальном пресс-релизе Russian Time.Оба гонщика по итогам сезона-2016 в GP2 вошли в Топ-10 в личном зачёте. Маркелов выиграл гонку в Монако и финишировал на подиуме на финальном этапе в Абу-Даби. Гьотто выиграл гонку в Сепанге и финишировал на втором месте в Хоккенхайме, всего же на его счету четыре подиума.