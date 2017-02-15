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Топ-команды Формулы-1 хотят создать союз для защиты своих финансовых интересов

15 февраля 2017, среда. 17:48. Авто
Ведущие команды Формулы-1 намерены создать союз для защиты своих финансовых интересов в связи с выкупом серии компанией Liberty.

«Мерседес», «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен» решили объединиться, чтобы отстоять бонусные выплаты, которые получают от держателя коммерческих прав Ф-1 каждый год, сообщает Autosport. Ранее новые руководители чемпионата говорили о намерении перейти к более равному распределению доходов и отмене бонусов. Такая инициатива была тепло встречена середняками и аутсайдерами Ф-1, однако топ-команды не хотят терять свои выплаты.

В 2008 году команды организовывали Ассоциацию команд Формулы-1 (FOTA), однако она не имела силы в борьбе с FOM и ФИА и была расформирована в 2014 году.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Мерседес Ред Булл Феррари спортивный регламент Формулы-1
Новости. Авто
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