Риккардо: в быстрых поворотах фанаты смогут по-настоящему увидеть работу пилотов

Пилот «Ред Булл»посоветовал фанатам покупать билеты на сектора, расположенные рядом с быстрыми поворотами трасс. По мнению австралийца, именно в них будет лучше всего ощутим эффект от смены технического регламента Формулы-1 в 2017 году.«Изменения будут, но как это повлияет на расстановку сил — посмотрим. Машины станут быстрее, шины шире, так что на узких трассах будет сложнее, особенно учитывая более широкие болиды. Шансы на обгон могут чуть уменьшиться.Однако, если вы фанат, то подбирайтесь ближе к быстрым поворотам. На какой бы трассе вы ни были, найдите быстрый поворот, чтобы по-настоящему увидеть нашу работу», — цитирует Риккардо Pitpass.